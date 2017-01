Lyon : en colère, Genesio secoue ses joueurs !

Lyon : en colère, Genesio secoue ses joueur s ! « Par Eric Bethsy - Le 30/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après la défaite à domicile contre Lille (2-1) samedi en championnat, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Bruno Genesio ne cache pas sa colère. En cause, le manque d’investissement de ses hommes qui ont intérêt à réagir à Marseille, à l’occasion des 16es de finale de Coupe de France mardi (21h). "On peut perdre des matchs mais ce qui est frustrant, c’est de passer d’une prestation pleine face à Marseille (3-1 en championnat, le 22 janvier) à une première période inoffensive contre Lille. Ma patience a quelques limites et là, ça commence à dépasser les limites de ma patience, a prévenu le technicien. A nous de trouver les remèdes. Ce serait peut-être d’installer une concurrence encore plus forte. Je ne sais pas si les joueurs sont trop installés." "(...) On a pratiquement perdu tous nos points contre les derniers du classement, il n’y a pas de hasard. C’est sûrement dû à un excès de confiance ou à un relâchement. J’attends que ceux qui débuteront demain soient à la hauteur des objectifs et du club", a annoncé le technicien, prêt à faire des choix forts pour réveiller son groupe. "(...) On a pratiquement perdu tous nos points contre les derniers du classement, il n’y a pas de hasard. C’est sûrement dû à un excès de confiance ou à un relâchement. J’attends que ceux qui débuteront demain soient à la hauteur des objectifs et du club", a annoncé le technicien, prêt à faire des choix forts pour réveiller son groupe.

