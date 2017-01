PSG : ce qui a convaincu Draxler « Par Eric Bethsy - Le 30/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sollicité par plusieurs clubs européens cet hiver, Julian Draxler (23 ans, 3 matchs et 1 but en L1 cette saison) a choisi de signer au Paris Saint-Germain. Les raisons de son choix ? Les arguments du directeur du football Patrick Kluivert et surtout le jeu pratiqué par les Parisiens. "J'ai pris beaucoup de temps avant de prendre ma décision, ça s'est bien passé, a raconté l’ailier allemand lors de sa présentation à la presse. La L1 est sur la bonne voie. Je voulais vraiment venir ici. C'est un mec génial, Patrick, il a été honnête, il m'apprécie comme joueur. Ce qui a fait la différence, c'est le football pratiqué ici, avec beaucoup de possession, avec ce football offensif. Je suis convaincu d'avoir pris la bonne décision, d'avoir fait le bon choix." Et ses premières prestations à Paris le confirment. Et ses premières prestations à Paris le confirment.

