OM : Payet a trouvé le temps long...

Parti au bras de fer avec West Ham au début du mercato d'hiver, le milieu offensif Dimitri Payet (29 ans) a gagné son pari en étant transféré pour 29,3 millions d'euros à l'Olympique de Marseille. En conférence de presse, l'international tricolore a reconnu qu'il avait eu peur de rester chez les Hammers.

"Ça a été long. Jouer au football, ça m'a manqué. Bien évidemment, c'était long car on est le 30 aujourd'hui et j'ai commencé mon bras de fer il y a longtemps. (...) Est-ce que je me suis dit qu'il était possible de rester à West Ham ? Oui, mais j'avais mon choix, j'étais prêt à l'assumer, comme je l'ai déjà fait dans le passé", a précisé Payet.

Heureusement pour le Réunionnais, le club londonien a finalement cédé sur la demande de l'entraîneur Slaven Bilic.