OM : rebondissement pour Sertic !

Nouveau rebondissement dans le dossier Grégory Sertic (27 ans, 17 matchs et 1 but en L1 cette saison) à l'Olympique de Marseille ! Présentée comme une piste très chaude vendredi, cette dernière avait été refroidie ce lundi par les quotidiens L'Equipe et La Provence (voir brève 9h26). Et pourtant, selon les informations de RMC, le milieu de Bordeaux va bel et bien signer avec le club phocéen !

En effet, les deux formations auraient trouvé un accord pour le transfert du joueur, qui serait recruté pour évoluer en défense centrale. Toujours d'après la radio, Sertic sera attendu ce lundi soir à la Commanderie pour passer la traditionnelle visite médicale et parapher un contrat de 4 ans et demi.