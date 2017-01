Lyon : Aulas croit toujours au podium « Par Youcef Touaitia - Le 30/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré la défaite face à Lille (1-2) samedi dans le cadre de la 22e journée Ligue 1, le président Jean-Michel Aulas estime que l'Olympique Lyonnais peut toujours prétendre à terminer sur le podium en fin de saison. "On jugera en fin de saison. Pour le moment, victoire à Monaco, contre l’OM, contre Saint-Etienne. Je vais vous faire une confidence. Le podium, moi j’y crois quand je vois certains matchs de l’OL contre Monaco, l’OM ou à Nantes. Il faut toujours s’accrocher et surtout regarder la qualité du fond de jeu. Et là, l’OL est au top", a estimé le dirigeant rhodanien en zone mixte. Pour cela, il va falloir qu'une des trois équipes de tête s'écroule d'ici la fin du championnat. Une chose dont on peut douter... Pour cela, il va falloir qu'une des trois équipes de tête s'écroule d'ici la fin du championnat. Une chose dont on peut douter...

