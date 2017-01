Monaco : Jardim en voulait plus « Par Youcef Touaitia - Le 30/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si Monaco a arraché le point du match nul face au Paris Saint-Germain (1-1) dimanche en Ligue 1, l'entraîneur asémiste Leonardo Jardim estime que ses joueurs avaient largement les moyens de faire mieux vu la physionomie de la rencontre et les intentions de son équipe. "Ce match nul n'est pas mal, mais notre idée était de venir prendre les trois points. (...) On est venu chercher des points et on en a pris un. C'est un gros match de Monaco. On a eu la maîtrise sur le plan offensif, c'est dans notre ADN. (...) Les deux premières fois que j'ai jouées ici, on a défendu plus qu'on a attaqué, mais là, on a accompli un match équilibré." Un match intéressant du club princier, plus que jamais dans le coup pour remporter le titre cette année. Un match intéressant du club princier, plus que jamais dans le coup pour remporter le titre cette année.

