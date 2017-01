PSG : Le Guen accable Areola « Par Youcef Touaitia - Le 30/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Fébrile sur le but égalisateur de Bernardo Silva pour Monaco (1-1) dimanche en Ligue 1, le gardien du Paris Saint-Germain Alphonse Areola (23 ans, 13 matchs en L1 cette saison) se retrouve de nouveau sous le feu des critiques après avoir traversé une période très compliquée il y a quelques semaines. Pour l’ancien Parisien Paul Le Guen, le portier a encore plombé son équipe. "J’estime qu’on peut évoquer l’éventuelle responsabilité d’Areola, a expliqué le consultant au micro de Canal +. Déjà contre Nice, je m’étais permis d’exprimer son éventuelle responsabilité sur le coup franc, on m’avait dit : 'Pas un gardien au monde ne pouvait arrêter le coup franc de Cyprien'. Dimanche, j’entends encore ça, et je ne suis pas tout à fait d’accord. Il est au moins partiellement responsable. Je me dis même que les défenseurs parisiens laissent partir la frappe de Bernardo Silva en se disant : 'Allez, notre gardien va l’avoir quand même'." Des critiques dures mais justifiées pour Areola, très vite redescendu sur terre après ses récentes prestations décevantes. Des critiques dures mais justifiées pour Areola, très vite redescendu sur terre après ses récentes prestations décevantes.

