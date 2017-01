Barça : Rivaldo milite pour Coutinho « Par Youcef Touaitia - Le 30/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré sa récente prolongation avec Liverpool (voir ici), le milieu offensif Philippe Coutinho (24 ans, 15 matchs et 5 buts en Premier League cette saison) reste dans le viseur du FC Barcelone. Pour l'ancien Blaugrana Rivaldo, le Brésilien serait la recrue idoine afin de renforcer les rangs catalans. "Pour moi, c’est un super joueur et il connaît très bien Neymar. Ils sont très amis. Je pense que ce transfert pourrait se faire car Barcelone veut toujours avoir les meilleurs. Il est l’un des joueurs qui se démarquent et je pense que ce transfert, s’il va à Barcelone, serait une bonne chose pour le club", a estimé le Ballon d'Or 1999 dans des propos relayés par les médias espagnols. Pour déloger Coutinho de Liverpool, il faudra signer un très gros chèque car l'ancien élément de l'Inter Milan semble plus que jamais concerné par le projet des Reds. Pour déloger Coutinho de Liverpool, il faudra signer un très gros chèque car l'ancien élément de l'Inter Milan semble plus que jamais concerné par le projet des Reds.

