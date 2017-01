West Ham : le patron voulait faire payer Payet

Ce lundi (voir la brève de 00h40), l'Olympique de Marseille a officialisé l'arrivée de Dimitri Payet (29 ans) pour environ 29,2 millions d'euros. Parti au bras de fer depuis le début du mercato d'hiver avec West Ham, l'international tricolore ne laissera pas un bon souvenir chez les Hammers et le propriétaire David Sullivan avait un tout autre plan pour lui...

"Je voudrais clarifier le fait que nous n’avons pas le besoin financier de vendre nos meilleurs joueurs et que la décision de laisser Payet partir a été prise en accord avec le manager et dans l’intérêt de l’unité de l’équipe. Pour être honnête, ma direction et moi aurions préféré qu’il reste pour en faire un exemple puisqu’aucun joueur n’est plus grand que le club", peut-on lire dans un communiqué officiel.

Heureusement pour Payet, l'entraîneur de West Ham Slaven Bilic a donc poussé sa direction à le laisser partir.