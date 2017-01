Monaco : B. Silva ne fait pas la fine bouche « Par Youcef Touaitia - Le 29/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur du but égalisateur dans les derniers instants de la partie, le milieu offensif Bernardo Silva (22 ans, 21 matchs et 5 buts en L1 cette saison) a permis à Monaco d'accrocher le point du nul face au Paris Saint-Germain (1-1) ce dimanche soir, à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1. Aux anges, le Portugais avait un large sourire à l'issue de la rencontre. "Tout le monde sait que Paris est une grand équipe, avec des joueurs fantastiques. C'est un bon point pour nous car on a marqué à la fin. On est content de garder la première place même si Nice est revenu à notre hauteur", a confié l'Asémiste au micro de Canal+. Grâce à ce résultat, les protégés de Leonardo Jardim gardent la tête du classement, à égalité de points avec Nice, vainqueur de Guingamp (3-1) plus tôt dans la journée, mais avec une meilleure différence de buts (+43 contre +23). Grâce à ce résultat, les protégés de Leonardo Jardim gardent la tête du classement, à égalité de points avec Nice, vainqueur de Guingamp (3-1) plus tôt dans la journée, mais avec une meilleure différence de buts (+43 contre +23).

