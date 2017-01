PSG : la grosse frustration de Matuidi « Par Youcef Touaitia - Le 29/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Accroché dans les dernières minutes par Monaco (1-1) ce dimanche soir, lors de la 22e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a raté une belle occasion de revenir sur le club princier. Déçu par ce résultat, le milieu de terrain parisien Blaise Matuidi (29 ans, 21 matchs en L1 cette saison) n'a pas caché sa frustration à l'issue de la rencontre. "Le plus dur a été fait. Malheureusement, en face, il y avait de la qualité. Il y avait un grand joueur, Bernardo Silva. On n'a pas fait un très grand match. C'était une bonne équipe en face. Ça a été compliqué, a commenté l'international tricolore au micro de Canal+. Ce n'est pas fini. Il reste beaucoup de journées. On va essayer de revenir. (...) On est déçu mais ce n'est pas fini." Du coup, le PSG reste à la 3e place du classement à trois longueurs de l'ASM et de Nice. Du coup, le PSG reste à la 3e place du classement à trois longueurs de l'ASM et de Nice.

