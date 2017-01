L1 : Paris SG 1-1 Monaco (fini)

Dans une fin de match à suspense, le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco ont partagé les points (1-1) ce dimanche soir, en clôture de la 22e journée de Ligue 1.

Dès l'entame de la rencontre, les Monégasques imposaient un pressing haut qui perturbait les Parisiens dans la construction. Hormis un tir contré de Draxler, Paris avait du mal à se procurer de réelles occasions durant les vingt premières minutes, alors que Fabinho obligeait Trapp à s'employer sur une frappe lourde lointaine. Les deux équipes étaient finalement assez prudentes et le rythme retombait légèrement au fil des minutes dans une rencontre très tactique.

Le PSG restait bien en place et on sentait que les Parisiens ne voulaient pas se livrer face à son adversaire qui sait se montrer redoutable sur des contres. Dans le dernier quart d'heure de ce premier acte, Paris se montrait tout de même un peu plus dangereux, et Subasic devait s'employer avant la pause pour réaliser deux arrêts coup sur coup face à Lucas et Cavani.

Monaco revenait avec d'autres intentions en seconde période et Trapp devait s'employer pour sauver les siens sur des tentatives de Falcao et Lemar. Malheureusement pour lui, le gardien allemand se blessait à la cuisse gauche et devait céder sa place à Areola dans le but parisien. Derrière, le PSG était en difficulté et subissait face à des Monégasques plus adroits techniquement. Paris prenait finalement l'avantage sur un penalty de Cavani après une faute de Sidibé sur Draxler (1-0, 81e). On pensait le succès acquis pour les Parisiens, mais B. Silva égalisait dans le temps additionnel d'une frappe du gauche (1-1, 90e+3). Incroyable !