Guingamp : l'arbitrage, Kombouaré l'a mauvaise

Battu sur la pelouse de Nice (3-1) malgré une bonne prestation de son équipe, l'entraîneur de Guingamp, Antoine Kombouaré, est en colère. Le coach de l'En Avant n'a pas du tout apprécié les décisions arbitrales dans cette rencontre.

"J'ai horreur de me faire enfler. J'aimerais qu'on soit respecté, c'est tout. Après le score, s'il a décidé qu'il n'y avait pas but (but refusé à Salibur, ndlr), il n'y a pas but... Mais il y a des situations que je n'ai pas aimé. Maintenant, on passe à autre chose", a déclaré le technicien guingampais après le match.

7e de Ligue 1, Guingamp ne doit pas lâcher après cette défaite afin de continuer sa belle saison.