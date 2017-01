ASSE : Monnet-Paquet pense à l'Europe « Par Youcef Touaitia - Le 29/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Buteur contre Toulouse (3-0) ce dimanche, lors de la 22e journée de Ligue 1, l'ailier de Saint-Etienne Kevin Monnet-Paquet (28 ans, 20 matchs et 2 buts en L1 cette saison) n'a pas caché sa satisfaction à l'issue de la partie. Pour le Vert, ce succès permet aux siens de se remettre dans la course pour les places européennes. "On a plutôt maîtrisé le match. C'est vrai que Toulouse a eu un carton rouge, ça nous a permis de nous lâcher. On s'attendait à un match difficile sur une pelouse compliquée avec beaucoup de duels. On a fait le break en seconde période, c'est de bon augure pour la suite. On s'est remis dans la course pour l'Europe", a commenté le Stéphanois au micro de beIN Sports. Grâce à cette victoire, l'ASSE monte au 5e rang du championnat. Grâce à cette victoire, l'ASSE monte au 5e rang du championnat.

