TFC : le coup de gueule de Braithwaite

Balayé par Saint-Etienne (0-3) ce dimanche, lors de la 22e journée, Toulouse a subi un quatrième revers de rang en Ligue 1. Passablement agacé, l'attaquant Martin Braithwaite (25 ans, 19 matchs et 7 buts en L1 cette saison) a poussé un coup de gueule à l'issue de la partie.

"On a pris des buts trop faciles. C'est difficile de revenir quand on donne tout le temps des buts. C'est impossible de continuer comme ça. On n'en fait pas assez, ce n'est pas suffisant. On doit trouver des solutions car défensivement, ce n'est pas bon", a pesté le Danois au micro de beIN Sports.

Toujours 10es, les Pitchounes gardent quatre points d'avance sur Bastia, 18e.