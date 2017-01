L1 : Toulouse 0-3 St Etienne (fini)

Solide et efficace, Saint-Etienne a corrigé Toulouse (3-0) ce dimanche, à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1.

Dominateurs dans les premières minutes, les Pitchounes concédaient l’ouverture du score de Roux sur penalty après une sortie hasardeuse de Lafont devant Hamouma (0-1, 9e). Peu inspirés offensivement, les Violets passaient par les ailes pour tenter de revenir à la marque mais l’arrière-garde stéphanoise ne tremblait pas.

Malgré l’activité de Durmaz et Trejo, les hommes de Pascal Dupraz ne trouvaient pas la solution afin de fissurer le bloc adverse. Au contraire, Hamouma posait énormément de soucis aux défenseurs toulousains qui multipliaient les approximations sous la pression de l’ancien Caennais. Pendant ce temps-là, le public du Stadium s’agaçait et sifflait ses joueurs peu avant la pause devant la prestation assez terne que ces derniers proposaient.

Cela ne s’arrangeait pas après la pause puisque Somalia écopait d’un carton rouge direct après une grosse semelle sur Veretout. Un coup du sort pour les locaux, qui coulaient définitivement sur un coup de tête de Monnet-Paquet, parfaitement servi par Pogba (0-2, 55e). Preuve que rien n’allait pour le TFC, Braithwaite touchait lui la barre de la tête avant qu’Amian ne commette l’irréparable sur Hamouma, qui obtenait un nouveau penalty transformé par Roux (0-3, 67e). Quel cauchemar pour Toulouse !

Au fond du trou, les pensionnaires du Stadium se montraient incapables de se rapprocher du but de Moulin. Pire, les Verts poursuivaient leur domination et n’étaient pas loin d’inscrire un quatrième but par Roux dans le dernier quart d’heure. Qu’importe pour l’ASSE, impériale aujourd’hui et qui grimpe au 5e rang du championnat avant un bouillant derby contre l’OL dans une semaine !