L1 : Nice 3-1 Guingamp (fini)

Sans briller mais redoutablement efficace, Nice a remporté son premier match en 2017 avec une victoire à domicile contre Guingamp (3-1) ce dimanche à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1. Le Gym reprend provisoirement le fauteuil de leader.

Bougés en début de rencontre par des Guingampais conquérants, les Niçois étaient tout heureux de voir le but de Salibur refusé, l'arbitre jugeant qu'il y avait eu faute sur Cardinale. Fébriles et peu inspirés dans leurs transmissions, les Aiglons parvenaient tout de même à prendre l'avantage au terme d'un superbe mouvement collectif conclu par Plea (1-0, 11e). Sans toujours dégager une grande sérénité, les Azuréens n'étaient plus trop inquiétés ensuite et creusaient l'écart peu avant la pause sur un tir contré de Seri (2-0 38e). Un réalisme payant pour le Gym

En seconde période, les Niçois s'endormaient un peu et continuaient de prendre des risques en s'entêtant à relancer court derrière malgré le pressing adverse et l'imprécision des hommes de Lucien Fravre ce dimanche. Et c'est justement sur un nouveau ballon perdu à la relance que les Aiglons encaissaient un but de Briand (2-1, 63e). Une réduction du score méritée au vu de la bonne prestation de l'En Avant. Alors que Nice subissait dans ce second acte, Balotelli profitait d'un service parfait de Souquet pour tuer le suspense (3-1, 86e).