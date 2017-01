L1 : Nice-Guingamp, les compos

A l'occasion de la 22e journée de Ligue 1, Nice reçoit Guingamp ce dimanche (15h) à l'Allianz Riviera. De retour de la CAN, Seri débute dans le onze niçois. Lucien Favre doit toujours composer avec les absences sur blessure de Pereira et Belhanda. Côté guingampais, Diallo est suspendu et Ikoko est à la CAN. Bodmer débute sous ses nouvelles couleurs. Voici les compositions des deux équipes.

Nice : Cardinale - Souquet, Dante (c), Sarr, Dalbert - Koziello, Cyprien, Seri - Plea, Balotelli, Eysseric.

Guingamp : Johnsson - Martins-Pereira, Kerbrat, Sorbon, Marçal - Didot, Bodmer, Deaux - Salibur, Briand (c), Coco.