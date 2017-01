L1 : Toulouse-St Etienne, les compos

A l'occasion de la 22e journée de Ligue 1, Toulouse reçoit Saint-Etienne ce dimanche (17h) au Stadium Municipal. L'entraîneur stéphanois Christophe Galtier se déplace sans Saivet et M'Bengue, à la CAN, ainsi que Ruffier, Tannane, Beric et Søderlund, blessés. Côté toulousain, la recrue Jean débute la partie. Arrivé samedi, Delort n'est quant à lui pas qualifié pour ce match. Bodiger est suspendu, Yago est à la CAN, et Akpa Akpro est blessé. Voici les compositions des deux équipes.

Toulouse : Lafont - Amian, Diop, Jullien, Moubandjé - Jean, Blin, Somalia, Durmaz - Trejo, Braithwaite (c).

St Etienne : Moulin - Malcuit, Théophile-Catherine, Perrin (c), Pogba - Veretout, Selnaes, Monnet-Paquet - Roux, Keyta, Hamouma.