Angers : Pépé voudrait l'OM « Par Romain Rigaux - Le 29/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Buteur décisif lors de la victoire d'Angers face à Metz (2-1) samedi soir, l'attaquant Nicolas Pépé (21 ans, 19 apparitions et 3 buts en L1 cette saison) a sans doute inscrit son dernier but sous les couleurs du SCO. Un départ d'ici la fin du mercato semble inévitable pour l'Ivoirien qui possède de très nombreux courtisans, notamment en Angleterre. En France, Marseille et Lyon lui ont fait une proposition. Et selon les informations de Téléfoot, c'est l'OM qui a la préférence du joueur. voir ici). Reste à savoir si l'OM est prêt à débourser les 10 millions d'euros réclamés par les dirigeants angevins. Le directeur sportif marseillais Andoni Zubizarreta a engagé depuis plusieurs jours des discussions sur ce dossier et pourrait accélérer après l'accord trouvé avec West Ham pour Dimitri Payet (). Reste à savoir si l'OM est prêt à débourser les 10 millions d'euros réclamés par les dirigeants angevins.

