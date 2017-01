Liverpool : le club intransigeant pour Sakho

Au fond du trou à Liverpool, le défenseur central Mamadou Sakho (26 ans) n'est pas près d'en sortir. En effet, le Français n'intéresse plus personne puisque les clubs qui se sont manifestés, parmi lesquels Crystal Palace ou encore Southampton, sont refroidis par les 23 millions d'euros demandés par la direction des Reds.

Alors qu'un prêt était initialement envisageable, Téléfoot nous informe que la formation dirigée par Jürgen Klopp ne cédera pas et demande uniquement un transfert sec pour laisser filer son joueur. A ce prix-là, seule la Chine pourrait réaliser une telle offre pour un élément qui ne joue plus depuis plus de six mois...