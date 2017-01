Man Utd : Rio Ferdinand conseille deux joueurs « Par Youcef Touaitia - Le 29/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après avoir cassé sa tirelire pour enrôler Paul Pogba l'été dernier, Manchester United pourrait en faire de même lors du prochain mercato estival. Et pour cause, les Red Devils ont ciblé l'attaquant de l'Atletico Madrid, Antoine Griezmann (25 ans, 19 matchs et 8 buts en Liga cette saison), ainsi que l'ailier du Real Madrid, Gareth Bale (27 ans, 11 matchs et 5 buts en Liga cette saison), pour renforcer leur effectif. Deux joueurs fortement conseillés par l'ancien défenseur central Rio Ferdinand. "Manchester United a de l'argent, et ils devraient surveiller ces deux grands joueurs. Je ne crois pas qu'ils soient comparables, ce sont deux footballeurs différents. Gareth peut jouer à n’importe quel poste devant. Il serait efficace dans n’importe quelle position, à gauche, à droite ou dans l’axe. Griezmann jouerait évidemment comme buteur, mais c’est peut-être un peu tôt parce que Ibrahimovic marque des buts", a confié l'Anglais pour AS. En recrutant ces deux stars, Manchester United frapperait un grand coup dans le monde du football ! En recrutant ces deux stars, Manchester United frapperait un grand coup dans le monde du football !

