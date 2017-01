L1 : Paris SG-Monaco, les compos probables « Par Romain Rigaux - Le 29/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion de la 22e journée de Ligue 1, le Paris SG reçoit Monaco ce dimanche (21h) au Parc des Princes. Revenu de la CAN, Aurier est laissé au repos par l'entraîneur parisien Unai Emery, qui n'a pas convoqué Pastore, Krychowiak, Lo Celso et Jesé. Verratti est quant à lui blessé. La dernière recrue Guedes est dans le groupe mais devrait débuter sur le banc, tout comme Di Maria et Ben Arfa. Côté monégasque, Leonardo Jardim devrait aligner son onze type. Seuls Dirar et Traoré, à la CAN, manquent à l'appel dans le groupe. Voici les compositions probables des deux équipes. Paris SG : Trapp - Meunier, Marquinhos, T. Silva, Maxwell - Rabiot, T. Motta, Matuidi - Lucas, Cavani, Draxler. Monaco : Subasic - Sidibé, Glik, Jemerson, Mendy - B. Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar - Germain, Falcao.

