Rennes : C. Gourcuff ne serait pas venu... Par Romain Rigaux - Le 28/01/2017

Rennes a arraché un point face à Nantes (1-1) ce samedi à domicile en égalisant en toute fin de match. Un petit soulagement pour les Rennais, même si leur entraîneur Christian Gourcuff n'a pas du tout apprécié le jeu de son équipe et ne serait pas venu au stade pour voir un tel match. "Ce n'est pas du football de rêve, c'est normal que dans ce contexte de kick and rush on marque sur une action de kick and rush aussi. Alors on va prendre un point et puis pour le football on va essayer d'attendre encore d'autres opportunités. On s'y attendait, on n'est pas surpris non plus. Personnellement, je ne raffole pas de matchs comme ça, je ne viendrais pas au stade pour en voir", a lâché le coach des Rouge et Noir après la rencontre. Espérons pour les Rennais que leurs supporters ne se lasseront pas du jeu pratiqué.

