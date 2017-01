Nantes : la frustration de Conceiçao

Devant à la pause, Nantes a finalement concédé le nul en toute fin de match contre Rennes (1-1) ce samedi. Une grosse déception pour l'entraîneur nantais Sergio Conceiçao.

"Je suis triste, frustré, parce qu'on a fait un match fantastique au niveau de la stratégie, de l'intensité. Je sais que parfois on n'a pas joué avec une grande qualité technique. Mais on a marqué un but en première période, on a contrôlé facilement l'équipe de Rennes, on savait où on devait faire du danger et faire mal à l'adversaire. (...) Et après à la fin, on prend un but de rien. (...) Je suis frustré parce que les victoires morales, je n'aime pas ça", a lâché le coach des Canaris.

Nantes occupe la 12e place au classement