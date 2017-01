Nancy : Correa en a marre des cadeaux Par Romain Rigaux - Le 28/01/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Nancy s'est incliné à domicile (0-2) face à Bordeaux ce samedi soir. Après la rencontre, l'entraîneur nancéien Pablo Correa s'est montré agacé des "cadeaux" offerts par son équipe à ses adversaires. "On n'a pas été dominé mais ils ont gagné. Ça a été une semaine cadeau, en trois-quatre jours on perd deux matchs parce qu'on fait des cadeaux. Je pense que Bordeaux n'en demandait pas autant", a déclaré le coach de l'ASNL. Cuffaut a donné l'avantage aux Bordelais en marquant un but contre son camp. Cuffaut a donné l'avantage aux Bordelais en marquant un but contre son camp.

