Bordeaux : Gourvennec a haussé le ton

Bordeaux a réalisé une belle opération en s'imposant sur la pelouse de Nancy (2-0) ce samedi. Mais l'entraîneur bordelais Jocelyn Gourvennec a avoué avoir remonté ses hommes après une première période décevante.

"On a eu dix bonnes premières minutes puis on a beaucoup subi, trop. Je me suis fâché à la mi-temps et le début de deuxième période a été différent. On a pris plus le jeu à notre compte et cela a changé la physionomie du match", a déclaré le coach bordelais.

Une gueulante bénéfique pour les Girondins, 6es au classement.