Bastia : Ciccolini est amer

Après avoir mené, Bastia a finalement concédé le nul face à Caen (1-1) ce samedi soir. L'entraîneur bastiais François Ciccolini a regretté le manque d'efficacité de son équipe.

"Sur nos temps forts, on ne tue pas les matches et on donne de l'oxygène à l'adversaire. En seconde mi-temps on perd la bataille du milieu. On a fait beaucoup de fautes techniques, de relance. Sans Leca, on aurait pu perdre le match. Il fait deux arrêts qui nous sauvent. Le constat il est là, il est amer. On fait encore deux poteaux", a constaté le coach du Sporting.

Au classement, Bastia est 18e.