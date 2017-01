Lyon : B. Genesio - "sale soirée" Par Romain Rigaux - Le 28/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'Olympique Lyonnais s'est incliné à domicile face à Lille (1-2) ce samedi à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1. Une sale soirée pour l'entraîneur lyonnais Bruno Genesio, très déçu par cette défaite peut-être déterminante dans la course au podium. "Oui, sale soirée au niveau comptable surtout car nous perdons trois points très importants pour la course au podium voire mieux. Nous ne méritons pas mieux sur l'ensemble du match au cours duquel nous avons joué seulement une période sur les deux. C'est insuffisant pour espérer quoi que ce soit", a déclaré le coach des Gones après la rencontre. Alors qu'il se prenait à rêver d'une lutte pour le titre, Genesio peut faire la moue puisque Lyon pourrait se retrouver à plus de huit points du podium après les matchs de dimanche. Alors qu'il se prenait à rêver d'une lutte pour le titre, Genesio peut faire la moue puisque Lyon pourrait se retrouver à plus de huit points du podium après les matchs de dimanche.

