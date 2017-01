L1 : Bastia 1-1 Caen (fini)

Malgré un bon début de match, Bastia a concédé le nul à domicile contre Caen (1-1) ce samedi à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1.

Conquérants et bien entrés dans cette rencontre, les Bastiais touchaient les poteaux à deux reprises avant de prendre l'avantage grâce à un Saint-Maximin en très grande forme. L'attaquant corse débloquait le score après un raid solitaire magnifique en partant de la ligne médiane pour humilier la défense caennaise et ajuster Vercoutre du droit (1-0, 26e). Enorme !

Assez inoffensifs durant 45 minutes, les Caennais parvenaient finalement à égaliser juste avant la pause sur un penalty de Rodelin (1-1, 45e+1). Relancé par cette égalisation, le SMC se montrait plus entreprenant après la pause et Leca devait s'envoler pour sortir une frappe de Guilbert. Les occasions se multipliaient de part et d'autre sur un terrain de plus en plus détrempé. Finalement, le score ne bougeait plus.