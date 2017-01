L1 : Lorient 2-3 Dijon (fini) Par Romain Rigaux - Le 28/01/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Dans un match disputé, Lorient s'est incliné à domicile en fin de match contre Dijon (2-3) ce samedi, à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1. Les Dijonnais débutaient bien cette rencontre pour prendre rapidement l'avantage. Servi dans la profondeur par Lees-Melou, Diony ne tremblait pas pour marquer d'un plat du pied face à Lecomte (0-1, 10e). Les Merlus continuaient de souffrir et les situations chaudes se multipliaient devant le but de Lecomte durant plusieurs minutes, puis la partie tombait dans un faux rythme. Les Bretons avaient tout de même une belle occasion d'égaliser mais Mesloub manquait sa tête alors qu'il était seul au premier poteau. En seconde période, les Lorientais sortaient la tête de l'eau. Décalé dans la surface, Marveaux égalisait d'un extérieur du pied gauche (1-1, 50e). Totalement relancés, les Bretons prenaient même l'avantage pour la première fois dans cette rencontre suite à un penalty obtenu et transformé par Waris (2-1, 60e). Mais le DFCO n'avait pas dit son dernier mot et Lotiès égalisait sur coup de pied arrêté (2-2, 70e). Alors que Waris manquait un penalty, repoussé par Reynet, Lorient perdait en toute fin de match sur un but de Lees-Melou (2-3, 90e+3). Dur... Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+