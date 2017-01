L1 : Nancy 0-2 Bordeaux (fini)

Belle opération pour Bordeaux qui s'impose sur la pelouse de Nancy (2-0) ce samedi soir à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1.

Face à une solide équipe nancéienne bien organisée, les Bordelais ont eu beaucoup de mal à approcher du but adverse durant le premier acte. De son côté, l'ASNL ne se montrait pas réellement dangereuse non plus. Du coup, le spectacle était assez décevant durant la première période avec peu d'occasions à se mettre sous la dent. Après 45 minutes, le score nul et vierge était logique avec zéro tir cadré.

En seconde période, Bordeaux accélérait enfin et se procurait deux grosses occasions par Laborde et Vada. Si Cétout obligeait le gardien bordelais Prior à briller, les Girondins concrétisaient cette embellie grâce à... Cuffaut, auteur d'une belle tête plongeante pour marquer contre son camp (0-1, 67e). En fin de match, Malcom faisait le break sur un joli coup franc (0-2, 88e). Les Girondins se replacent au 6e rang, Nancy est 13e.