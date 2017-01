Lyon : la déception de Tolisso « Par Romain Rigaux - Le 28/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'Olympique Lyonnais s'est incliné à domicile contre Lille (1-2) ce samedi à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1. Après la rencontre, le milieu lyonnais Corentin Tolisso ne cachait pas sa déception. "On avait de grosses intentions en débutant ce match, mais on tape la barre et on a des occasions. On prend ce but... On a essayé de relever la tête, de pousser mais ce penalty qui nous a encore plus enfoncés. On a tout donné jusqu'à la fin...", a déclaré le Gone au micro de Canal+ Sport. 4e à huit points du PSG, Lyon peut voir le podium s'éloigner un peu plus ce week-end... 4e à huit points du PSG, Lyon peut voir le podium s'éloigner un peu plus ce week-end...

