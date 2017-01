L1 : Rennes-Nantes, les compos

Pour le compte de la 22e journée de Ligue 1, Rennes va affronter Nantes ce samedi (20h) au Roazhon Park. A l'occasion de ce derby, le technicien rennais Christian Gourcuff doit faire sans Prcic, suspendu, M'Bolhi, Bensebaini et Sio, qui reviennent seulement de la CAN. De son côté, le coach nantais Sergio Conceiçao sera privé de Riou, blessé, et de Touré, à la CAN. Voici la composition des deux équipes.

Rennes : Costil - Danzé (c), Mexer, Gnagnon, Baal - Hunou, Fernandes, André, Grosicki - Gourcuff, Kalulu.

Nantes : Dupé - Dubois, Diego Carlos, Djidji, Lima - Iloki, Gillet (c), Rongier, Harit - Bammou, Sala.