L1 : Angers-Metz, les compos

A l'occasion de la 22e journée de Ligue 1, Angers reçoit Metz ce samedi (20h) au Stade Jean-Bouin. Pour cette rencontre, le coach angevin Stéphane Moulin doit toujours composer avec de très nombreuses absences : Ndoye, Toko Ekambi, Diedhiou sont à la CAN alors que Letellier, Andreu, Saihi, Sunu, Bérigaud et Ketkeophomphone restent blessés. De son côté, l'entraîneur messin Philippe Hinschberger n'est pas non plus épargné avec la suspension de Bisevac, la présence à la CAN de Mandjeck et Sarr, ainsi que les blessures d'Assou-Ekotto, Jouffre, Thill, Selimovic et Mollet. Voici la composition des deux équipes.

Angers : Petric - A. Bamba, Traoré (c), Thomas, Manceau - Tait, Santamaria, Mangani - Jean-Tahrat, Pavlovic, Pépé.

Metz : Didillon - Balliu, Milan, Falette, Signorino - Nguette, Diagne, Cohade, Phillips, Lejeune (c) - Diabaté.