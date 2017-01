L1 : Bastia-Caen, les compos

Bastia va défier Caen ce samedi (20h) au Stade Armand-Césari lors de la 22e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, le technicien corse François Ciccolini devra composer sans Cahuzac, suspendu, Coulibaly, à la CAN, et enfin Squillaci, Boulaya, Crivelli, blessés. En face, le coach normand Patrice Garande sera privé de son meilleur buteur Santini, suspendu, de Ben Youssef, à la CAN, et de Seube, à l'infirmerie. Voici la composition des deux équipes.

Bastia : Leca (c) - Djiku, Rose, Marange, Bengtsson - Mostefa, Diallo - Ngando, Oniangué, Danic - Saint-Maximin.

Caen : Vercoutre - Da Silva, Yahia, Adéoti - Guilbert, Delaplace, Féret (c), Bessat - Louis, Sané, Rodelin.