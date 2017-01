PSG : Lucas et les critiques sur son efficacité « Par Romain Rigaux - Le 28/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Souvent critiqué pour son manque d'efficacité depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en 2013, Lucas (24 ans, 21 matchs et 6 buts en L1 cette saison) affiche de meilleures statistiques cette saison. Mais l'ailier brésilien l'assure, il n'est pas là pour empiler les buts et ne préfère pas écouter les critiques. "C’est toujours comme ça : un jour tu es le meilleur, et un autre tu seras le pire. Je n’étais pas d’accord avec toutes les critiques à mon égard quand je suis arrivé... En France, on se base beaucoup sur les statistiques sans forcément regarder le match complet. J’ai toujours dit que je n’étais pas un buteur comme Cavani ou Ibrahimovic, je suis plus un joueur pour accélérer le match et créer des occasions. Je suis un soldat qui veut aider l’équipe à gagner des titres, le football c’est un sport collectif", a confié l'Auriverde à Yahoo Sport.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+