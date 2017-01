L1 : Lyon 1-2 Lille (fini)

Surprise ce samedi avec la défaite à domicile de Lyon contre Lille (1-2), à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1.

Dès l'entame de la rencontre, les Lyonnais confisquaient le ballon à des Lillois regroupés dans leur moitié de terrain. Dominateurs, les Gones faisaient tourner le cuir mais sans réellement parvenir à se procurer de nombreuses occasions. Enyeama était tout de même sauvé par sa barre transversale sur un coup franc de Valbuena et réalisait un bon arrêt sur un tir de Fekir.

Malmenés, les Dogues avaient tout de même l'occasion d'ouvrir le score contre le cours du jeu sur un contre mais Bauthéac loupait une occasion incroyable alors qu'il était seul devant le but au second poteau... Derrière, l'OL se montrait étrangement bien plus fébrile et le LOSC retrouvait des couleurs. Les hommes de Patrick Collot parvenaient même à ouvrir le score sur un tir de Benzia dévié par Yanga-Mbiwa (0-1, 38e). Stupeur au Parc OL...

En seconde période, on assistait à une véritable attaque-défense. Les Lillois acceptaient de subir face à des Lyonnais qui tentaient de pousser sans parvenir à trouver la faille. Après l'heure de jeu, Bruno Genesio faisait sortir Depay et Fekir, assez décevants, pour tenter de relancer la machine. Et l'entrant Cornet était proche de récompenser le coaching de l'entraîneur lyonnais en offrant un caviar à Valbuena qui, comme Bauthéac, loupait aussi une occasion incroyable en ne cadrant pas seul face au but...

Alors que Lyon continuait d'y croire, Enyama brillait pour repousser un tir de Cornet. Dans la foulée, le cauchemar de l'OL se poursuivait avec un penalty concédé par Valbuena, bien malheureux dans cette seconde période. Benzia s'offrait un doublé en tirant sur la droite de Lopes (0-2, 80e). Les Gones réduisaient l'écart sur un nouveau penalty de Lacazette (1-2, 86e), mais ne faisaient pas craquer des Lillois héroïques.