L1 : Lyon 0-1 Lille (mi-tps)

Surprise à la pause puisque Lyon est mené à domicile face à Lille (0-1) dans ce match comptant pour la 22e journée de Ligue 1.

Dès l'entame de la rencontre, les Lyonnais confisquaient le ballon à des Lillois regroupés dans leur moitié de terrain. Dominateurs, les Gones faisaient tourner le cuir sans réellement parvenir à se procurer de nombreuses occasions. Enyeama était tout de même sauvé par sa barre transversale sur un coup franc de Valbuena et réalisait un bon arrêt sur un tir de Fekir. Malmenés, les Dogues avaient tout de même l'occasion d'ouvrir le score contre le cours du jeu mais Bauthéac loupait une occasion incroyable seul devant le but... Mais l'OL se montrait ensuite bien plus fébrile et le LOSC en profitait pour ouvrir le score sur un tir de Benzia dévié par Yanga-Mbiwa (0-1, 38e).