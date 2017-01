Schalke : Stambouli ne convainc pas... « Par Romain Rigaux - Le 28/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Considéré comme un joueur très prometteur à Montpellier, Benjamin Stambouli (26 ans, 10 apparitions en Bundesliga cette saison) connait une carrière plus compliquée ces dernières années. Après un passage délicat au PSG, le milieu de terrain a tenté de se relancer à Schalke 04. Mais, pour le moment, c'est raté... "Nous l’avons beaucoup observé avec le PSG. Mais il n’a pas montré la même chose avec nous et c’est pourquoi il n’est que 3e ou 4e dans la hiérarchie. Il n’a pas montré ici ce qu’il a montré à Paris. Il n’était pas toujours le premier choix là-bas mais il peut jouer un grand rôle en Bundesliga. Pour le moment, ce n’est pas satisfaisant, pour toutes les parties", a lancé le directeur sportif du club allemand Christian Heidel. Recruté pour 8,5 millions d'euros, le natif de Marseille n'a joué que 9 matchs en tant que titulaire et n'a disputé aucune minute lors des quatre derniers matchs de Schalke 04. Recruté pour 8,5 millions d'euros, le natif de Marseille n'a joué que 9 matchs en tant que titulaire et n'a disputé aucune minute lors des quatre derniers matchs de Schalke 04.

