Ang. (Cpe) : Arsenal corrige Southampton !

Arsenal a humilié Southampton (5-0) ce samedi en 16es de finale de la FA Cup ! Un triplé de Walcott (37e, 69e, 84e) et un doublé de Welbeck (15e, 22e) ont permis aux Gunners de valider leur billet pour le tour suivant et de rejoindre Chelsea, Manchester City et Tottenham, qualifiés plus tôt ce samedi (voir la brève de 17h59). Pour rappel, Liverpool a été sorti par Wolverhampton (1-2).