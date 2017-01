L2 : Lens tombe de haut...

Battu à domicile par Nîmes (1-3) il y a une semaine, Lens pensait se relancer sur la pelouse d'Amiens ce samedi à l'occasion de la 22e journée de Ligue 2. En effet, les Sang et Or ont longtemps fait la course en tête après un penalty de Lopez (19e). Mais le RCL a craqué en fin de match sur des buts de Mamilonne (89e) et Kamara (90e+1) et s'incline finalement 2-1 !

Au classement, Amiens grimpe à la 2e place à égalité de points avec Lens mais avec une meilleure différence de buts.