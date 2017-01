L1 : Lyon-Lille, les compos

Lyon reçoit Lille ce samedi (17h) au Parc Olympique Lyonnais dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Privé de Nkoulou, à la CAN, Diakhaby et Rybus, blessés, l'entraîneur des Gones Bruno Génésio offre sa première titularisation à Depay. En face, le technicien nordiste Patrick Collot doit composer sans Mendyl et Sliti, à la CAN, ainsi que Kouamé, Mothiba, Mavuba et Lopes, à l'infirmerie. Voici la composition des deux équipes.

Lyon : Lopes - Rafael, Mammana, Yanga-Mbiwa, Morel - Tolisso, Gonalons (c) - Valbuena, Fekir, Depay - Lacazette.

Lille : Enyeama - Corchia, Soumaoro, Basa, Béria (c) - Bauthéac, Amadou, Sankharé, Palmieri - Benzia - De Préville.