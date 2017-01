Real : Zidane vole au secours de Benzema « Par Romain Rigaux - Le 28/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Critiqué par la presse espagnole pour ses récentes performances, Karim Benzema (29 ans, 14 matchs et 5 buts en Liga cette saison) peut compter sur le soutien de son entraîneur Zinedine Zidane. Le coach du Real Madrid a défendu son attaquant en conférence de presse ce samedi. "Il ne faut pas s'en préoccuper, il réalise une grande saison. Nous connaissons le niveau de Karim et ce qu'il peut apporter sur le terrain. Le public demande toujours plus à ses joueurs et il faut l'accepter. Mais il a le caractère et la personnalité pour l'accepter. Il ne va pas s'effacer, et moi je vais toujours le soutenir, comme tous les joueurs de mon effectif", a expliqué le technicien français. Muet lors des quatre derniers matchs du Real Madrid, Benzema tentera de retrouver le chemin des filets face à la Real Sociedad ce dimanche (20h45). Muet lors des quatre derniers matchs du Real Madrid, Benzema tentera de retrouver le chemin des filets face à la Real Sociedad ce dimanche (20h45).

