Barça : Giovinco a dit non... « Par Damien Da Silva - Le 28/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avant de recruter Paco Alcacer l'été dernier, le FC Barcelone avait longtemps recherché un élément offensif capable d'épauler son trio Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar. Présenté à l'époque comme une piste crédible pour les Blaugrana, l'attaquant de Toronto Sebastian Giovinco (30 ans) avait bel et bien été approché par le club catalan. "C'est vrai, il y a eu un intérêt du Barça, mais j'aurais été un ramasseur de balles là-bas. Avec ces trois stars en attaque, je n'aurais jamais joué. Neymar, Messi et Suarez feraient même la différence sur une jambe", a ironisé l'Italien pour Sky Sports Italia. Excellent en Major League Soccer, Giovinco n'était donc pas tenté à l'idée de cirer le banc à Barcelone. Excellent en Major League Soccer, Giovinco n'était donc pas tenté à l'idée de cirer le banc à Barcelone.

