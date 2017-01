Lyon : Nkoulou poussé vers la sortie, mais... « Par Damien Da Silva - Le 28/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Actuellement à la CAN avec le Cameroun, le défenseur central Nicolas Nkoulou (26 ans, 7 matchs en L1 cette saison) a connu une première partie de saison difficile avec l'Olympique Lyonnais. Relégué sur le banc par son entraîneur Bruno Génésio ces dernières semaines, l'ancien Marseillais n'entre plus dans les plans de son coach et les dirigeants rhodaniens tentent de s'en débarrasser en coulisses d'après les informations du quotidien L'Equipe. Malgré une offre d'un autre club dont le nom n'a pas filtré pour ses services, Nkoulou a repoussé cette proposition et n'a pas l'intention de répondre positivement aux sollicitations lors de ce mercato d'hiver. Un cas délicat pour l'OL puisque le défenseur reste sous contrat jusqu'en juin 2020.

