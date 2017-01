L1 : Lorient-Dijon, les compos probables

Pour le compte de la 22e journée de Ligue 1, Lorient accueille Dijon ce samedi (20h) au Stade Yves Allainmat - Le Moustoir. Pour cette partie, le technicien lorientais Bernard Casoni doit faire sans Touré et Moukandjo, à la CAN, puis sans Barthelmé, Conté, Aliadière et Jeannot, blessés. Dans le même temps, le technicien dijonnais Olivier Dall'Oglio réalise ce déplacement en étant privé de Chafik, à la CAN, et Bouka Moutou, en phase de reprise. Voici la composition probable des deux équipes.

Lorient : Lecomte - Moreira, Peybernes, Ciani (c), Le Goff - Marveaux, Mesloub, Wakaso, Mvuemba, Philippoteaux - Waris.

Dijon : Reynet - Lang, Varrault (c), Lotiès, Rüfli - Lees-Melou, Balmont, Marié, Martin - Diony, Tavares.