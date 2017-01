L1 : Lyon-Lille, les compos probables

Lyon reçoit Lille ce samedi (17h) au Parc Olympique Lyonnais dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Privé de Nkoulou, à la CAN, puis de Diakhaby et Rybus, blessés, l'entraîneur des Gones Bruno Génésio devrait aligner Ghezzal sur le côté et laisser Depay sur le banc en début de partie. En face, le technicien nordiste Patrick Collot doit composer sans Mendyl et Sliti, à la CAN, puis Kouamé, Mothiba, Mavuba et Lopes, à l'infirmerie. Voici la composition probable des deux équipes.

Lyon : Lopes - Rafael, Yanga-Mbiwa, Mammana, Morel - Gonalons (c), Tolisso - Ghezzal, Fekir, Valbuena - Lacazette.

Lille : Enyeama - Corchia, Soumaoro, Basa, Béria (c) - Bissouma, Amadou, Sankharé, Palmieri - Benzia - De Préville.