Nice : Obbadi arrive, Favre ne le connaît pas...

Sur le point de recruter le milieu de Lille Mounir Obbadi (33 ans, 5 matchs en L1 cette saison), l’OGC Nice n’a pas suivi les indications de son entraîneur Lucien Favre. En fait, c’est plutôt le coach des Aiglons qui a écouté les conseils de ses dirigeants, lui qui ne connaît absolument pas l’international marocain.

"Moi, je vous le dis franchement, je ne le connais pas, je ne l’ai jamais vu, a avoué le technicien. Mais on m’a dit qu’il était bon et je fais confiance. Je n’ai jamais vu une seconde de ce joueur, je dis la vérité. (...) On m’a dit que c’était un bon joueur, il y a des gens à qui je fais 100% confiance. On m’a dit qu’il était très bon, techniquement. On verra. On m’a dit qu’il pouvait jouer aux trois postes. J’ai dit 'ok, prenez Obbadi.' C’est un prêt de six mois, donc c’est très intéressant."

Au moins, Favre ne sera pas pointé du doigt en cas de flop.