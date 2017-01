Montpellier : 5-1, Hantz n'est pas surpris

Après la lourde défaite à Marseille (1-5) vendredi, à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1, l’entraîneur de Montpellier Frédéric Hantz n’avait par l’air surpris. En cause, le manque d’efficacité de sa formation dans les deux surfaces de réparation.

"Un score sévère ? Oui, par rapport aux intentions affichées, mais non parce que c'est récurrent, on n'est pas efficaces dans les zones de finition, on prend un but très tôt, puis on a des occasions, on a cadré neuf frappes, ce qui est un record dans notre saison. C'est sévère mais c'est aussi la différence entre les deux équipes", a constaté le technicien, toujours privé de succès depuis la reprise.